        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:19
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.


        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

