Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.