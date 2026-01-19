Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep 3 altın madalya kazandı

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, 3 altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:47 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep 3 altın madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, 3 altın madalya kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Paletli Yüzme Bireysel Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde, Kaan Efe Kaya 100 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarını birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya kazandı.

        Organizasyon boyunca 2 kez Milli Takım barajını geçen Kaya, şampiyona süresince toplam 4 kez kürsüye çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Kaan Efe Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak bu başarıları elde ettiği için gurur duyduğunu ifade etti.

        Kaya, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını, emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Milli Takım barajını geçmek ve üç altın madalya kazanmak motivasyonumu daha da artırdı. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, kulübüme, antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"

        Benzer Haberler

        GİBTÜ öğrencilerinden depremzede anneler ve hamile kadınlar için inovasyon...
        GİBTÜ öğrencilerinden depremzede anneler ve hamile kadınlar için inovasyon...
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan kişi tutuklandı
        53 yıllık tiryaki, 70'inden sonra sigaradan kurtuldu
        53 yıllık tiryaki, 70'inden sonra sigaradan kurtuldu
        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin akademik yayın başarısı...
        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin akademik yayın başarısı...
        Dr. Demirçubuk: "Antibiyotik her öksürüğün ilacı değil"
        Dr. Demirçubuk: "Antibiyotik her öksürüğün ilacı değil"