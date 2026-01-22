Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "İhtiyaç Analizi Toplantısı" düzenlendi

        Gaziantep'te gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar için "İhtiyaç Analizi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "İhtiyaç Analizi Toplantısı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar için "İhtiyaç Analizi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve GTB tarafından yürütülen "GTB Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

        Projeyle, kentte gıda sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmanın hedeflendiği bildirildi.

        Toplantıda, firmaların mevcut yapıları, ihracat kapasiteleri, gelişim alanları ile hedef pazar analizleri ve hedef pazarlar ile firmaların bu pazarlara erişimini kolaylaştıracak stratejik yol haritaları ele alındığı belirtildi.

        Aynı zamanda firmaların ihracat yetkinliklerini artırmaya, kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye için planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kumar oynatılan adreste 4 kişi yakalandı
        Gaziantep'te kumar oynatılan adreste 4 kişi yakalandı
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları cuma günü ücretsiz hizmet verecek
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları cuma günü ücretsiz hizmet verecek
        Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya'nın öldüğü scooter kazası davasında kar...
        Gaziantep'te 17 yaşındaki Ezgi Alya'nın öldüğü scooter kazası davasında kar...
        Gaziantep FK'de hedef Konyaspor maçını kazanmak
        Gaziantep FK'de hedef Konyaspor maçını kazanmak
        Burak Yılmaz: Tüm gücümüzle Konyaspor maçına konsantre olduk
        Burak Yılmaz: Tüm gücümüzle Konyaspor maçına konsantre olduk
        Burak Yılmaz: "Galatasaray maçının güzelliği ve öz güveni bizim için önemli...
        Burak Yılmaz: "Galatasaray maçının güzelliği ve öz güveni bizim için önemli...