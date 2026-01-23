Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te dün başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kentte dün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla artıran kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için mücadele yürütüyor.

        Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, araç trafiğinin daha da düşebilmesi için belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz hizmete açıldı.

        - Valilik yol durumunu açıkladı

        Gaziantep Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TAG Otoyolu Şanlıurfa Gaziantep arası ve Nurdağı otoban bölgesinde yolun açık olduğunu bildirdi.

        Narlı Gişeleri-Gaziantep arasındaki yolda ise ulaşımın 2 şeritten sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Gaziantep-Kahramanmaraş arası devlet yolu gidiş istikameti açık olup, geliş istikametinde yol araç trafiğine kapatılmış, makaslama yapan tırları kurtarma ve akabinde kar küreme çalışmaları yapılmaktadır. Gaziantep Nurdağı Devlet yolu makaslama riski nedeniyle ağır vasıta araç trafiğine süreli olarak kapatılmış, sadece hafif araç trafiğine açıktır. Gaziantep-Kilis yolu trafiğe açıktır. Mecburi yola çıkan sürücülerimizin araçlarının kar lastikli olmasına, yanlarında zincir ve benzeri ekipmanların bulunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir."

        - Fatma Şahin'den uyarı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şehir içi ana arterlerin durumuna ilişkin görsel paylaştı.

        Kentte sabaha kadar yoğun kar yağışı olduğunu ifade eden Şahin, "Buna rağmen ekiplerimizin yoğun ve aralıksız çalışmaları sonucu ulaşıma kapalı ana arter yolumuz bulunmuyor. Şehir içi ve ilçelerimizde ana arterlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara yollarda ise ilçe belediyelerimiz çalışma yürütüyor. Çevre yolu ve şehirler arası yollarda da Karayolları ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, kar lastiği olmadan trafiğe asla çıkmayın. Ayrıca zorunlu haller olmadıkça ücretsiz yaptığımız toplu taşımayı tercih edin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Padişah mesleğini yaşatan Gaziantepli ustaya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödü...
        Padişah mesleğini yaşatan Gaziantepli ustaya 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödü...
        Gaziantep'te kar yağışı devam ediyor Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santi...
        Gaziantep'te kar yağışı devam ediyor Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santi...
        Gaziantep'te kar yağışı (3)
        Gaziantep'te kar yağışı (3)
        Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti Kilometrelerce araç kuyruğu...
        Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti Kilometrelerce araç kuyruğu...
        Gaziantep'te kar yağışı (2)
        Gaziantep'te kar yağışı (2)
        TAG Otoyolu Gaziantep kesiminde kar esareti: Çok sayıda araç mahsur kaldı
        TAG Otoyolu Gaziantep kesiminde kar esareti: Çok sayıda araç mahsur kaldı