        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK'de Draguş golleriyle takıma katkı sağlamak istiyor

        Gaziantep FK'de Rumen futbolcu Denis Draguş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:53
        Ara transfer döneminde daha önce de formasını giydiği Gaziantep FK'nin kadrosuna dahil olan ve kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Draguş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını anlattı.

        Galatasaray deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve takım olarak mutlu olduklarını dile getiren Draguş, pazar günü sahalarında Konyaspor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

        "Benim için çok özel bir maç olacak. Döndükten sonra Konyaspor maçı, evimde ilk maçım olacak, bu yüzden özel hisler barındırıyorum. Takım olarak sadece kazanmaya odaklandık. Başka bir alternatifimiz yok, aynı şekilde devam edersek bizim için iyi olacak. Bu sezon atabildiğim kadar gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

