Gaziantep FK'de Draguş golleriyle takıma katkı sağlamak istiyor

Gaziantep FK'de Rumen futbolcu Denis Draguş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.





Ara transfer döneminde daha önce de formasını giydiği Gaziantep FK'nin kadrosuna dahil olan ve kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Draguş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını anlattı.



Galatasaray deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve takım olarak mutlu olduklarını dile getiren Draguş, pazar günü sahalarında Konyaspor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:



"Benim için çok özel bir maç olacak. Döndükten sonra Konyaspor maçı, evimde ilk maçım olacak, bu yüzden özel hisler barındırıyorum. Takım olarak sadece kazanmaya odaklandık. Başka bir alternatifimiz yok, aynı şekilde devam edersek bizim için iyi olacak. Bu sezon atabildiğim kadar gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum."

