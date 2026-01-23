Nurdağı ovasına su müjdesi

–Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kılavuzlu Sulaması 3. Kısım Projesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki tarım arazilerinin modern sulama sistemine kavuşturulması için çalışmalar sürüyor.



DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında, Güneydoğu'nun önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'in, DSİ yatırımlarıyla tarımda da bereketin merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti.





Nurdağı ilçesinin verimli topraklarını suyla buluşturmayı hedefleyen projede çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Balta, "Gaziantepli çiftçilerimize su kayıplarını en aza indiren, tarımda verimliliği artıran modern sulama sistemleri inşa ediyoruz." görüşüne yer verdi.





Proje kapsamında suyun, Kılavuzlu Barajı'ndan Kılavuzlu Ana Kanalı aracılığıyla temin edileceğini aktaran Balta, alınan suyun iki pompa istasyonu vasıtasıyla 1. ve 2. kademe yükleme havuzlarına terfi ettirileceğini, buradan farklı çap ve yapıdaki toplam 437 bin metre uzunluğunda basınçlı sulama şebekesiyle ovadaki tarım alanlarına ulaştırılacağını kaydetti.



Çalışmaların tamamlanmasıyla Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan bölgede 151 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirten Balta, projenin 15 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağını, milli ekonomiye ise yıllık 1 milyar 545 milyon lira katkı sunacağını vurguladı.



Balta, proje kapsamında şu ana kadar 59 bin dekar alanda sulama şebekesi imalatlarının tamamlandığını ifade ederek, "Hedefimiz, 2027 yılı sulama sezonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlayarak proje sahasının tamamını sulamaya açmak ve bölge çiftçimizin hizmetine sunmaktır." ifadelerini kullandı.







