Gaziantep'te 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.