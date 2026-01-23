Habertürk
        Haberleri

        Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 2025'te yüzde 69,6 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye, 2025 yılında Suriye'ye 2 milyar 568 milyon 362 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Giriş: 23.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:03
        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te sona ermesiyle Suriye'ye ticarette yaşanan hareketlilik ihracat rakamlarına yansıdı.

        Türk ihracatçılar, 2024 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 514 milyon 101 bin dolarlık dış satışı geçen yıl yüzde 69,6 artırarak 2 milyar 568 milyon 362 bin dolar gelir elde etti.

        En çok ihracat, yüzde 35,4'lük artışla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Bu satımdan 700 milyon 76 bin dolar gelir sağlandı.

        Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, yüzde 78,6'lık artışla 299 milyon 84 bin, elektrik ve elektronik ürün ihracatı ise yüzde 61'lik artışla 224 milyon 311 bin dolar oldu.

        - En fazla ihracat Gaziantep'ten

        İller bazında Suriye'ye en fazla ihracat 652 milyon 986 bin dolar ile Gaziantep'ten yapılırken, kentin bu ülkeye 2025 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 35,7 arttı. İstanbul'dan Suriye'ye 381 milyon 999 bin, Ankara'dan ise 281 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        TİM Suriye Masası Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Suriye'ye artan ihracatın tekil gelişmelerin değil, yıl geneline yayılan ve sahada kararlılıkla sürdürülen sistematik bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

        Kadooğlu, 2025'in Türkiye-Suriye ticari ilişkilerinin daha öngörülebilir, daha kurumsal ve daha sürdürülebilir bir zemine oturduğu bir yıl olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yıl boyunca ihracatçılarımızın sahadan ilettiği ihtiyaçları kamu otoriteleriyle eş zamanlı olarak ele aldık. Temas, çözüm ve sonuç üretme refleksini sürekli canlı tuttuk. Ulaştığımız ihracat seviyesi, bu yaklaşımın somut bir çıktısıdır. Bu görünüm, Suriye pazarının sınır illerinin ötesinde, Türkiye genelindeki farklı üretim merkezlerini de kapsadığını ortaya koydu. Bölgede yatırımlar arttıkça karşılıklı güven ve öngörülebilirlik güçleniyor. Bu da ticari ilişkilerin hem hacmine hem de niteliğine doğrudan yansıyor."

        Kadooğlu, Ortadoğu'da istikrarın güçlenmesinin ekonomik ilişkilerin daha sağlıklı ve uzun vadeli bir zemine oturmasını sağladığını, Suriye'nin yeniden bölgesel ticaret ağlarına entegre olmasının, Türkiye açısından yalnızca ikili ticareti büyüten bir gelişme değil aynı zamanda Ortadoğu, Afrika ve Körfez pazarlarına uzanan daha geniş bir ticaret hattının güçlenmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

