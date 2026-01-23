Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Kar yağışı üreticileri sevindiriyor

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsat Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kentte etkili olan kar yağışının tarımsal alanlara etkisinin iyi olmasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışı üreticileri sevindiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsat Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, kentte etkili olan kar yağışının tarımsal alanlara etkisinin iyi olmasını beklediklerini söyledi.


        Altun, gazetecilere, ​​​​​​​geçen yıl kuruyan ağaçlarının kuraklıktan dolayı zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

        Kar yağışlarının Arabanlı çiftçileri sevindirdiğini ve yağışlar dolayısıyla ağaçlarda kurumanın önüne geçilmesini beklediklerini dile getiren Altun, "Bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı ile Mart ve Nisan aylarında da bahar yağışlarının gerçekleşmesi durumunda ilçemizde kuraklığın etkilerini en aza indirebileceğimizi umuyorum. Allah'ın izniyle, Araban Ziraat Odası olarak önümüzdeki hasat döneminde bunun sevincini çiftçilerimizle birlikte yaşıyacağız." dedi.

        Altun, kar yağışlarının bu yıl ürün kalitesine de yansıyacağını, bu yılın rekoltelerinin bahar mevsimi yağışlarından sonra belirlenebileceğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 9 kişilik ailenin imdadına U...
        Gaziantep'te karbonmonoksit gazından etkilenen 9 kişilik ailenin imdadına U...
        Gaziantep'te aşk kar kış dinlemedi: Gelin ve damat nikah salonuna gidemeyin...
        Gaziantep'te aşk kar kış dinlemedi: Gelin ve damat nikah salonuna gidemeyin...
        Gaziantep'te 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Denis Draguș: Kazanmaktan başka çaremiz, alternatifimiz yok
        Denis Draguș: Kazanmaktan başka çaremiz, alternatifimiz yok
        Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor
        Gaziantepli "Yaşayan İnsan Hazinesi" sedef kakmayı yaşatmaya çalışıyor