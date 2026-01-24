Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:21
        Gaziantep'te tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Savcılı Mahallesi'nde boş bir arsada araç içerisinde şüpheli H.A. (33) ile E.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.G'ye tabancayla ateş etti.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, E.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, şüpheli H.A'nın olay sonrası suç aleti tabancayı parçalayarak farklı noktalara attığını tespit etti.

        Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada da 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Öte yandan evli ve 5 çocuğu olduğu öğrenilen E.G. hakkında ailesi tarafından iki gün önce Mavikent Jandarma Karakolu'na kayıp müracaatında bulunulduğu bildirildi.

        Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

