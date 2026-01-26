Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20. haftada konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:01 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:01
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20. haftada konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

        Tedavisi devam eden Myenty Abena, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarını izinli olarak geçirdikten sonra Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.



