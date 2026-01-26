Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:44
        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yapıldı.

        Ekipler, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan Ş.T, M.Ç, K.B, H.B. ile M.E.'yi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerle 5 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 kazan, 1 ibrik, 2 alan tarama anteni, 1 karot makinesi, 3 karot makine ucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

