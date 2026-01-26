Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:36
        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne geçti.

        Burada Atatürk'ün 93 yıl önce halkı selamladığı balkonun önünde tören düzenlendi.

        Vali Kemal Çeber, katılımcılardan, Atatürk'ün kente geldiği günün fotoğraflarını incelemesini isteyerek, "Ben her baktığımda iki sevgilinin kavuşması gibi görüyorum. Onu karşılayanlar büyük bir gurur, büyük bir mutluluk ve coşkuyla Atatürk'ü bağırlarına basıyorlar. Gazi'de, Gazi şehre baktığı zaman büyük bir sevgi ve muhabbetle baktığını gözlemliyoruz. " dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 93 yıl önce bugün bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığını, Antep'ten övgüyle bahsettiğini anımsattı.

        Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafıyla çektirilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

