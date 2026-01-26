Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Güneydoğu Anadolu'nun halı ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 838 milyon 515 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 69,1'ini Güneydoğulu üreticiler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu Anadolu'nun halı ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den geçen yıl yapılan 2 milyar 838 milyon 515 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 69,1'ini Güneydoğulu üreticiler gerçekleştirdi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Güneydoğu'dan 144 ülke ve serbest bölgeye 379 milyon 609 bin metrekare halı ihraç edildi.

        Bir önceki yıla göre ihracatını değer bazlı yüzde 0,8 artıran Güneydoğu Anadolulu sektör temsilcileri, 1 milyar 961 milyon 498 bin dolarlık gelir elde etti.

        En fazla ihracat, 1 milyar 644 milyon 943 bin dolarla makine halılarında gerçekleştirilirken bunu sırasıyla tüfte halılar, el yapımı halılar ve kilimler izledi.

        Güneydoğu Anadolu'dan en fazla halı ihracatı, 535 milyon 281 bin dolarla ABD'ye, 233 milyon 415 bin dolarla Irak'a, 228 milyon 942 bin dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı.

        - Güneydoğu'nun lideri Gaziantep

        Türkiye'nin önemli halı üreticilerinin yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en çok halı ihraç eden kent ise Gaziantep oldu.

        1 milyar 975 milyon 338 bin dolarlık halıyı yurt dışına gönderen Gaziantep, önceki yıla göre ihracatını değerde yüzde 0,2 artırdı. Gaziantep böylelikle Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 68,7'sini tek başına karşılamış oldu.

        - Halı sektörü güçlü kaldı

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, halı sektörünün güçlü üretim altyapısı ve stratejik pazar planlaması sayesinde güçlü kaldığını söyledi.

        Dünya genelinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bazı ülkelere yapılan satışlarda düşüş olsa da farklı pazar stratejileri sayesinde açığı kapattıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

        "Halı sektöründe bizim her zaman farklı pazar arayışımız ve uzak pazarlara açılma stratejimiz devam ediyor. Sık sık düzenlediğimiz sektörel heyetler sayesinde yeni pazarlarda Güneydoğu halısının satışını gerçekleştirme fırsatı buluyoruz. Irak, İngiltere ve Suudi Arabistan'a satışlarımızda artış oldu. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Libya, Kuveyt, Kazakistan gibi ilk 10'da yer alan en çok satış yaptığımız pazarlarda yüzde 7 ile 15 arası düşüşler gördük."

        Farklı ülke pazarlarında bu tip dalgalanmaların yaşanabileceğini vurgulayan Kaplan, "Biz oradaki açığı diğer pazarlara yaptığımız satışlarla kapattık. Gürcistan'da yüzde 25,1, Moritanya'ya yüzde 20,4, Suriye'ye yüzde 21,3, Romanya'ya yüzde 13,4 gibi artışlar söz konusu oldu. 2025'te bir önceki yıl rakamlarını korumayı başardık. İnşallah 2026'da 2 milyar dolar seviyesinin de üzerine çıkma hedefimiz var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        Havalimanına ulaşım 6 dakikaya düşüyor
        Havalimanına ulaşım 6 dakikaya düşüyor
        Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kayarak eğlendi
        Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kayarak eğlendi
        Kadınlar çocuklarıyla hayallerini tasarlıyor
        Kadınlar çocuklarıyla hayallerini tasarlıyor
        Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı
        Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir"
        Şahin: "Gaziantep, tarihini omuzlarında taşıyan bir kahramanlık şehridir"