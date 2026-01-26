Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden aranan 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl ve 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

