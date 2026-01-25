Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Şahinbey
Hakemler:Bektaş Kalender, Fatih Yayla
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre, Aslan Ekşi, Hetman, Uğur Okay, Yusuf Eken (Deniz İvgen, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökcen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süreler: 81 dakika (25, 26, 30)
GAZİANTEP
