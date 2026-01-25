Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın büyük çoğunluğunda hükmeden bir oyun oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın büyük çoğunluğunda hükmeden bir oyun oynadıklarını söyledi.

        Atan, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, Gaziantep FK gibi geçiş oyununu hızlı oynayan bir takıma karşı etkili oyun sergiledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

        İlk yarının uzatma dakikalarında yenilen golün psikolojisinin takımı etkilediğini anlatan Atan, şunları kaydetti:

        "Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum."

        Geldiği günden beri taraftarını mutlu etmek için çabaladığını belirten Atan, farklı mevkilerde farklı oyunculara şans vermeye çalıştığını, taraftarlardan da oyuncuları için destek beklediğini ifade etti.

        Atan, sol kanadın etkili kullanılamaması ve oyuncularla ilgili gelen eleştiriler üzerine ise şöyle devam etti:

        "Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımmı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak."

        Maçın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine ise Atan, "Bana göre hakem iyi maç yönetti ama klasik bazı hakemlerden kurtulamadık. Berkan'ın pozisyonunda 'sıyırdı' diyor, oyunu okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündekine yanılabiliyor. Bizde geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için bunun arkasına sığınamıyorum. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başımız dik çıkarsak seneye inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık"
        Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık"
        Şahinbey Ampute çıkışını sürdürüyor
        Şahinbey Ampute çıkışını sürdürüyor
        Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor: 1-1
        Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor: 1-1
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor
        Gaziantep'te spor, sanat, bilim ve kardeşlik aynı sahnede buluşuyor