Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk.75 Gassama), Maxim (Dk.69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Dragus, Bayo
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Dk 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk.55 Andzouana), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Enis Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 89 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 69 Kramer)
Goller: Dk.45+2 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 89 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk.41 Yusuf Kabadayı, Dk. 56 Maxim, Dk. 74 Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor)
GAZİANTEP
