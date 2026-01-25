Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 25.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:34
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:Gaziantep

        Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil


        Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Perez), Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara (Dk.75 Gassama), Maxim (Dk.69 Melih Kabasakal), Yusuf Kabadayı, Dragus, Bayo


        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Dk 69 Guilherme), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho (Dk.55 Andzouana), Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen (Dk. 46 Enis Bardhi), Deniz Türüç (Dk. 89 Tunahan Taşçı), Muleka, Umut Nayır (Dk. 69 Kramer)


        Goller: Dk.45+2 Sorescu (Gaziantep FK) Dk. 89 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk.41 Yusuf Kabadayı, Dk. 56 Maxim, Dk. 74 Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor)




        GAZİANTEP

        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
