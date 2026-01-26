Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

        Giriş: 26.01.2026 - 11:13 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:13
        Gaziantep'te 4 trafik kazasında 8 kişi yaralandı
        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı.

        M.Ç. (54) idaresindeki 63 AEU 982 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda M.Ş. (23) yönetimindeki 27 DG 606 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, M.Ş ile yolcu E.K. (45) yaralandı.

        İkinci kaza Atatürk Mahallesi Otogar altı Fatih Kavşağı’nda yaşandı. U.Ç. (26) yönetimindeki 33 ADZ 778 plakalı otomobile, Ş.K. (45) idaresindeki 31 ADY 294 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


        Üçüncü kazada ise O.Y. (27) idaresindeki 27 AOU 145 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Hatay Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen E.G. (45) yönetimindeki 27 AYZ 687 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü O.Y. ile E.G ve diğer motosiklette yolcu konumunda bulunan M.S.K. (37) yaralandı.

        Dördüncü kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan M.A. (54) idaresindeki 27 SS 184 plakalı kamyonete Gaziantep Bulvarı Dispanser Kavşağında arkadan gelen F.Y. (38) idaresindeki 44 AJJ 781 otomobil çarptı.

        Kazada sürücüler M.A. ile F.Y yaralandı.

        Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

