Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Nurdağı ve İslahiye'de 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Vali Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 17:32 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı ve İslahiye'de 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2026 yılının ilk muhtarlar toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül’ün yanı sıra Vali Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Nurdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Vali Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ikinci bölümünde protokol üyeleri İslahiye ilçesine geçerek, Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıda, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.

        Her iki ilçede gerçekleştirilen toplantılarda, 6 Şubat depremleri sürecinde ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerileri dinlenirken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 55 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 55 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 3 şahıs tutuklandı
        Kadınlar matinesi, Şehitkamil'e renk kattı Şehitkamil'de kadınlar gönülleri...
        Kadınlar matinesi, Şehitkamil'e renk kattı Şehitkamil'de kadınlar gönülleri...
        Gaziantep'te 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çık...
        Gaziantep'te 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çık...
        Nurdağı ilçesinde rezerv ve kırsal alanlardaki deprem konutlarının 7 bin 50...
        Nurdağı ilçesinde rezerv ve kırsal alanlardaki deprem konutlarının 7 bin 50...
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te 4 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 4 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı