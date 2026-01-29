Habertürk
        Gaziantep'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.01.2026 - 23:50 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:50
        Gaziantep'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda seyir halindeki Mehmet Sait Ş. idaresindeki 35 AE 3131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ile yolcu İhsan H. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada kaza sonrası elektrik direğinin devrilmesiyle bulvar üzerinde elektrik akımı kesilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı ve bölgeye elektrik akımı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

