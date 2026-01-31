Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 09:31 Güncelleme: 31.01.2026 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

        Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

        Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 26 gol atarken kalesinde 32 gole engel olamadı.

        Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan Mbakata, Abena, Ali Mevran Ablak ve kart cezalısı Ogün Özçiçek, yarınki maçta forma giyemeyecek.


        Sınırda olan Draguş ise yarın sarı kart görmesi durumunda 21. haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!
        Trabzonspor'a Antalyaspor çelmesi!

        Benzer Haberler

        Şarampole uçan otomobil alev aldı: Son anda canlarını kurtardılar
        Şarampole uçan otomobil alev aldı: Son anda canlarını kurtardılar
        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te 'hırsızlık çetesi' çökertildi: 6 gözaltı 38 çalıntı araç ile 1...
        Gaziantep'te 'hırsızlık çetesi' çökertildi: 6 gözaltı 38 çalıntı araç ile 1...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te konuştu:
        Hırsızlık suçundan 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Hırsızlık suçundan 15 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı