Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ve taktik çalışmalarla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın Ankara'ya hareket edecek.

        Gaziantep FK, Ankara'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Şahinbey Belediyesi'nden YKS'de dereceye giren öğrencilere destek
        Şahinbey Belediyesi'nden YKS'de dereceye giren öğrencilere destek
        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93'üncü yıl dönümü SANKO Sanat Galerisi'nd...
        Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 93'üncü yıl dönümü SANKO Sanat Galerisi'nd...
        Gaziantep'te Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi devam ediyor
        Gaziantep'te Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi devam ediyor
        Şehitkamil sporcularından büyük başarı
        Şehitkamil sporcularından büyük başarı
        Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu
        Tahmazoğlu, YKS'de ilk bine giren gençlerle buluştu
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı