Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.



Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ve taktik çalışmalarla son buldu.



Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın Ankara'ya hareket edecek.



Gaziantep FK, Ankara'da gerçekleştireceği antrenmanın ardından kampa girecek.

