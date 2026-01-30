Gaziantep'te Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi devam ediyor

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde tarımsal arazilerin sulanması için yapılan Kılavuzlu Barajı Sulama Projesi'nin inşası sürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğinde yürütülen Kılavuzlu Sulaması 3'üncü ve 4'üncü Kısım Projesi kapsamında, 87 bin 830 dekar tarım arazisine modern sulama sistemleri kurulması hedefleniyor.



Projede, yaklaşık 315 bin metreyi kapalı borulu sulama şebekesi inşa edilirken 87 bin 114 metre CTP boru, 228 bin 50 metre PE100 boru döşendiği belirtildi.



Yaklaşık 20 bin metre drenaj kanalının inşasıyla da sulamaya bağlı tuzlulaşma ve verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.



Proje ile ürün çeşitliliği artması, tarımsal verim yükselmesi ve çiftçilerin gelir seviyesi güçlenmesi amaçlanıyor.







