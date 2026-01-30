Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te konuştu:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, "Halkın sesine kulağını tıkayanlar, bir gün sandığa gittiklerinde halktan cevabını çok net şekilde alacaklardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:53
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, "Halkın sesine kulağını tıkayanlar, bir gün sandığa gittiklerinde halktan cevabını çok net şekilde alacaklardır." dedi.

        Tamaylıgil, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partinin çalışmalarını sahayı gezerek anlattıklarını söyledi.

        Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tamaylıgil, şöyle konuştu:

        "Halkın sesine kulağını tıkayanlar, bir gün sandığa gittiklerinde halktan cevabını çok net şekilde alacaklardır.​​​​​​​ Gaziantep benim için çok farklı bir yere sahip. Gaziantep, Cumhuriyetimizin hangi koşullarda kurulduğunu en açık biçimde ortaya koyan bir şehir. Milletin bağımsızlık iradesinin onurlandırılmasının karşılığı olarak gazilik unvanı aldı. Gaziantep, düzenli bir ordu olmadan halkın kendi iradesiyle erkeğiyle, genciyle, kadınıyla bağımsızlık mücadelesinin simgesi. Sanayisi, üretimi ve ihracatıyla güçlü ve emekçi bir şehir."

        CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka da depremler yaşandıktan sonra yaraların sarılması için çalıştıklarını belirtti.

        Afetlerden sonra deprem bölgesine gelmeye gayret gösterdiklerini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

        "Deprem sonrasında ilk bayramda buradaydım, depremin yıl dönümlerinde buradaydım. Bugün de heyetimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Gaziantep ziyareti öncesinde hem hazırlıklar yapmak hem de Gaziantep'te deprem sonrasındaki durumu birebir yaptığımız görüşmelerle belgeleyebilmek adına buraya geldik. Gerçekten de çok yoğun ve çok iyi hazırlanmış bir program gerçekleştirdik."

        Toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, CHP Milletvekilleri Melih Meriç ile Hasan Öztürkmen ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

