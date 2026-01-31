Habertürk
        "Saray kumaşı"nı atık gıda malzemeleriyle renklendiriyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki olgunlaşma enstitüsünde görevli usta öğretici, fıstık, nar ve meyan bitkisi atıklarıyla "saray kumaşı" olarak adlandırılan coğrafi işaretli kutnu kumaşını renklendiriyor.

        Giriş: 31.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:05
        "Saray kumaşı"nı atık gıda malzemeleriyle renklendiriyor
        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki olgunlaşma enstitüsünde görevli usta öğretici, fıstık, nar ve meyan bitkisi atıklarıyla "saray kumaşı" olarak adlandırılan coğrafi işaretli kutnu kumaşını renklendiriyor.

        Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü’nde usta öğretici olarak görev yapan Feray Terlemez, görkemin, zarafetin ve estetiğin simgesi olan, padişah kaftanlarında kullanılması nedeniyle “saray kumaşı” olarak da adlandırılan kutnu kumaşını geleceğe taşımak için bitki atıklarından yararlanıyor.

        İlk olarak tezgah başına geçerek kutnu kumaşının üretimini gerçekleştiren Terlemez, ardından Antep fıstığı, nar, meyan bitkisi, portakal kabuğu ve nane gibi bitki ile gıda atıklarını bir araya getirdiği kök boya atölyesinde doğal boya hazırlıyor.

        Terlemez, atık malzemeleri tencerelerde kaynatarak elde ettiği sıvıyı, kumaşların renklendirilmesinde kullanıyor. Elde edilen doğal boyayı üretilen kumaşa uygulayan Terlemez, atölyede kurutulan renkli kutnu kumaşını belirli aşamalardan geçirdikten sonra satışa hazır hale getiriyor.

        Feray Terlemez, AA muhabirine, 2006 yılında Mersin Üniversitesi Tekstil Teknolojileri bölümünden mezun olduğunu ve 2018'de de Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü'nde kutnu dokuma atölyesinde usta öğretici olarak çalışmaya başladığını söyledi.

        - Ağırlıklı Antep fıstığı kullanılıyor

        Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü'nün kutnu dokuma atölyesinde geleneksel kutnu kumaşını iplik halinden kumaş haline gelene kadar bütün aşamalarını ürettiklerini ifade eden Terlemez, şöyle konuştu:

        "Ürettiğimiz kutnu ipi ve kumaşını renklendirme aşamasında atık malzemelerden faydalanmak istedik. Antep fıstığı kabuğunu renklendirmede kullanmayı denemek istedik. Tabi Antep fıstığının dışında nar kabuğu, meyan kökü, sumak, kuru biber, nane, hasbir gibi birçok ürünün atıklarını da denedik. Bunlar arasında Antep fıstığını daha fazla kullanıyoruz."

        Antep fıstığı kabuğundan çok güzel bir renk elde ettiklerini belirten Terlemez, bu rengi kutnu kumaşı başta olmak üzere farklı kumaşlara da uyguladıklarını ve söz konusu kumaşları çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini ifade etti.

        Terlemez, bu özel reknten elde edilen kumaşın çok beğenildiğini aktararak, "Beklediğimiz renk pembenin bir tonu ya da sarının bir tonuydu. Ama bizim elde ettiğimiz renk antrasit oldu. Çok beklenmeyen bir renk. Şu anda Antep fıstığı kabuğuyla boyadığımız herhangi bir kumaşı ya da ipliği gören herkes şaşırıyor. Kimse bu rengi beklemiyordu. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        İsteyen herkesin bu kumaşları temin edebileceğini anlatan Terlemez, "Renklendirme işleminin ardından ürün haline getiriyoruz. Olgunlaşma Enstitüsü olarak elde ettiğimiz ürünleri bohça mağazalarında satışa sunuyoruz. Bu şekilde isteyen herkes geleneksel kumaşımızı ve atık malzemelerle renklendirdiğimiz kumaşlarımızı ve bu kumaşlardan elde ettiğimiz ürünleri temin edebiliyor, kullanabiliyor." dedi.

