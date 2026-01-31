Gaziantep'te kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobil çarpmasıyla 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İ.K. (48) idaresindeki 80 AGH 973 plakalı otomobile, Bedirkent Mahallesi D850 kara yolunda kırmızı ışıkta beklediği sırada, Celal Kalaağası (72) idaresindeki 02 DC 154 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Celal Kalaağası kurtarılamadı. Diğer yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.