        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:38
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.

