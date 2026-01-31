İslahiye Müftülüğünden gençliğe değer ara dönem kampı

İslahiye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in katılımıyla sabah kahvaltısıyla başlayan program, İslahiye Şehitliği’nde yapılan dua ile devam etti. Şehitlik ziyaretinin ardından Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde İlçe Müftüsü Demir ile bir araya geldi. Program kapşamında çeşitli ziyaretlerde bulunuldu.

