Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte parayla küçükbaş hayvan satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:41 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sahte parayla küçükbaş hayvan alan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte parayla küçükbaş hayvan satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 kişiye 64 bin lira karşılığında küçükbaş hayvan satan O.E.O, paraların sahte olduğunu öğrenmesi üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin M.E, H.K. ve İ.Y. olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte para ve küçükbaş hayvanlar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.


        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanları sahibi O.E.O'ya teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Saray kumaşı"nı atık gıda malzemeleriyle renklendiriyor
        "Saray kumaşı"nı atık gıda malzemeleriyle renklendiriyor
        Depremzede besici devlet desteğiyle hayata tutundu
        Depremzede besici devlet desteğiyle hayata tutundu
        Kutsal topraklardan dönen 175 öğrenci için yemek programı düzenlendi
        Kutsal topraklardan dönen 175 öğrenci için yemek programı düzenlendi
        Yaklaşan Ramazan ayı öncesi baklava talepleri arttı Ramazan ayı ve bayram s...
        Yaklaşan Ramazan ayı öncesi baklava talepleri arttı Ramazan ayı ve bayram s...
        Gaziantep'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor
        Gaziantep'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak