        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerinden fiyat ve hijyen denetimi

        Nurdağı Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:35
        Nurdağı Belediyesi zabıta ekiplerinden fiyat ve hijyen denetimi
        Nurdağı Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fiyat ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

        Ekiplerce yapılan denetimlerde ürünlerin etiket uygunluğu, fiyat tutarlılığı ve hijyen koşulları titizlikle incelendi.

        Denetimlere ilişkin açıklamada bulunan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Hemşerilerimizim sağlığını ve ekonomik haklarını korumak adına denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam edecektir." dedi.


        Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

