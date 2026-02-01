Gaziantep'te sis etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.

