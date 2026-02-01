Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te sis etkili oldu

        Gaziantep'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Trafik ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde tedbirlerini artırarak sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Depremde iş yeri yıkılan esnaf açtığı işletmeyle hayata tutundu
        Depremde iş yeri yıkılan esnaf açtığı işletmeyle hayata tutundu
        Gaziantep'te deprem konutlarının yüzde 95'i tamamlandı Deprem yıktı, devlet...
        Gaziantep'te deprem konutlarının yüzde 95'i tamamlandı Deprem yıktı, devlet...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gaziantep'te ziyare...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gaziantep'te ziyare...
        Gaziantep'te kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobil çarpmasıyla 1 kişi öldü...
        Gaziantep'te kırmızı ışıkta bekleyen araca otomobil çarpmasıyla 1 kişi öldü...
        Gaziantep'te 3 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı
        Gaziantep'te 3 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 6 yaralı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı