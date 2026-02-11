Gaziantep'te silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta Karagöz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada B.D'nin (31) tabanca ile yaralanmasına ilişkin çalışmalarını tamamladı. Ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 16 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

