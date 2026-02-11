Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Mazlum Demir (53) idaresindeki 63 NP 457 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ​112 Acil Servis ekipleri, Remzi Demir'in (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mazlum Demir ise ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

