        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:16
        Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Mazlum Demir (53) idaresindeki 63 NP 457 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ​112 Acil Servis ekipleri, Remzi Demir'in (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Mazlum Demir ise ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

