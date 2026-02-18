Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde okullar ramazan ayı için süslendi

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta okullarda öğrencilere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:43 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:43
        Milli Eğitim Bakanlığınca "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla tüm illere gönderilen yazı kapsamında, Gaziantep Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda etkinlik düzenlendi.

        Işıklandırmalar ve ramazana özgü motif ve figürlerle süslenen okulda düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrenciler bu ayın manevi duygusunu yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AA muhabirine, ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, "Milli ve manevi değerlerimizin çocuklarımızın kalbinde küçük yaştan itibaren yerleşmesi için güzel bir etkinlik düzenlendi. Bütün okullarımızda ramazanı coşkuyla, sevinçle karşılıyoruz." diye konuştu.

        Program kapsamında çocuklara Osmanlı macunu, ramazan kahkesi, lokum ikram edildi, semazen ve Hacivat Karagöz gösterisi sunuldu.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da ramazan öncesi öğrenciler tarafından sınıflar süslendi.

        Karaköprü Selahattin Eyyübi İlkokulu etkinlikler kapsamında öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle süslendi.

        İlahiler okuyan öğrenciler sınıfta ramazan sevinci yaşadı.

        Okul Müdürü Şükrü Damdam, öğrencileri ramazan atmosferine hazırladıklarını söyledi.

        Öğrencilerde ramazan bilinci oluşmasını önemsediklerini belirten Damdam, ay içerisinde öğrencilerle iftar programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

        - Malatya

        Malatya'daki 642 okulda ramazan ayı dolayısıyla süslemeler yapıldı, öğrenciler arkadaşlarına hurma ve gül suyu ikram etti.

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla okullarda heyecan olduğunu ifade etti.

        Öğrencilerden etkinliklere yoğun katılım olduğunu aktaran Bakır, "Müthiş sahiplenme var. Sadece okullarda değil dışarıya da taşan bir ilgi söz konusu. Çok mutlu olduk. Tüm öğretmenlere, ailelere ve çocuklarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Okullarda ramazan ayı boyunca binlerce etkinlik yapılacak. Okullar süslendi ve öğrencilerin yüzlerinde heyecan var." dedi.

        Enesler Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Gülşen Şen de ramazan ayını heyecanla beklediklerini belirtti.

        Şen, "Oldukça mutluyum. Zaten evlerimizde her yıl hazırlık yapıyoruz. Bu yıl okullarımızda olması ramazan ayına daha istekli girmemizi sağlıyor. Okuldaki küçük kardeşlerimize de manevi değerlerimizi bu şekilde de aktarmış oluyoruz." diye konuştu.

        - Adıyaman

        Yavuz Selim Ortaokulunda ramazan ayı öncesinde öğrenciler sınıf ve koridorları çeşitli süslemelerle donattı.

        İlahiler seslendiren öğrenciler, davul eşliğinde maniler okuyarak ramazan coşkusunu yaşadı.

        Öğrenciler, mübarek ayı büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

        Okul Müdürü Nevzat Yiğit, gazetecilere ramazan ayının önemine değinerek öğrencilere ramazan geleneği için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

        - Kilis

        Kilis'te Afife Keçik İlkokulunda ramazan öncesi öğrenciler tarafından sınıf ve koridorlar süslendi.

        İlahiler okuyan öğrenciler, davul eşliğinde maniler seslendirdi.

        Öğrenciler, ramazan ayını heyecanla beklediklerini belirtti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da ramazan öncesi okullarda öğrenciler tarafından okul koridorları ve sınıflar süslendi.

        Bu kapsamda, Şehit Fatih Gök İlkokulu öğrencilerince okul koridorunda oluşturulan Ramazan Sokağı'nda ramazan ayını anlatan görsellerle duvarlar süslendi.

        Öğretmenleri ile dayanışma içerisinde süsleme yapan öğrenciler, ramazanın sevincini davul çalıp maniler okuyarak karşıladı.

        Okul Müdürü Duran Gül, öğrencilerde ramazan bilincinin oluşturulması adına bu tür etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

