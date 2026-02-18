Gaziantep'te Hollanda büyükelçiliği iş birliğinde "Ortak Miras Sergisi"nin açılışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda Krallığı Büyükelçiliği iş birliğinde Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık ticari ve kültürel bağları anlatan "Ortak Miras Sergisi"nin açılışı yapıldı.



Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) açılan sergide, Delft Mavisi çinilerinden Osmanlı lalelerine, ticari ilişkilerden zor zamanlardaki dayanışma örneklerine kadar pek çok başlık yer alıyor.



Hollanda-Levanten ticaret bağlantısının 400 yıllık geçmişi ışığında hazırlanan içeriklerde, Hollandalıların Levant kıyılarına ilk gelişleri ve bu ilişkilerin yüzyıllar boyunca nasıl geliştiği aktarılıyor.



Sergide ayrıca Johannes Vermeer'in ünlü eseri İnci Küpeli Kız'ı betimleyen bir duvar halısı bulunuyor. "Umut Halısı Projesi" kapsamında hazırlanan eser, 2023 yılında bölgeyi etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yüzden fazla depremzede kadın tarafından elle dikildi.



Vermeer'in ikonik tablosunu yeniden yorumlayan kadınlar, yaşadıkları kayıp ve kederi kolektif bir üretim süreciyle ifade etti.



Duvar halısı daha önce Türkiye ve Avrupa'nın farklı noktalarında sergilendi. Eser, şimdi öyküsünün başladığı bölgeye döndü.



- "Biz hiç ayrımcılık yapmadık"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in tarih boyunca ticaret, kültür ve dayanışmanın merkezi olduğunu belirterek, Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yılı aşkın ilişkinin büyük bir emanet olduğunu söyledi.



Daha güvenli, dirençli, sağlıklı iyilik dolu bir dünyaya hepimizin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:



"Bu şehir çok özel bir şehir. İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) şampiyon şehirlerinden bir tanesi. Çünkü biz hiç ayrımcılık yapmadık. Biz çocukların göz rengine göre de ayrımcılık yapmadık. İnsanların rengine göre de ayrımcılık yapmadık.



6 Şubat 2023 depremlerine de değinen Şahin, depremin ardından arama kurtarma ekibi olarak ilk Hollanda'nın bölgeye ulaştığını belirterek, yardımlarından dolayı Hollanda halkına teşekkür etti.



Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk döneminde Hollanda ile Gaziantep arasındaki güçlü iş birliğini daha da güçlendirmek istediklerini ifade eden Şahin, "Biz ekonomiyi ekolojiye dünya olarak çeviremedik. O yüzden bir metrekare düşen yeşil alanı benden önceki belediye başkanı da çok gayret gösterdi. Bizim zamanımızda da kişi başı metrekareye düşen yeşil alanı 8'den 12'ye çıkardık. Şimdi 15'e çıkarma hedefindeyiz." dedi.



Hollanda Krallığı Büyükelçiliği Müsteşarı Alex Oosterwijk ise ticaret zihniyetinin Gaziantep'te çok fazla olduğunu söyledi.



Türkiye'nin önde gelen ihracat illerinden birinin Gaziantep olduğunu belirten Oosterwijk, "Bu bölgede yapılan ihracatın büyük çoğunluğunu Gaziantep karşılıyor. Şehir, göç merkezi sıfatını hak ediyor. Bu nedenle Hollanda'nın Gaziantep'e 2013'te fahri konsolos açması doğal bir tercihtir. O zamanlardan gelen iş birliğimiz büyüyerek devam etti." dedi.



Konuşmaların ardından Fatma Şahin ve protokol üyeleri kurdele kesim törenine geçti.



Ardından sergi alanını gezen protokol üyeleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.



Sergi, 31 Mart'a kadar Şehitkamil Sanat Merkezi'nde saat 10.00 ile 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

