        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        İslahiye'de 71 mahallenin toprağı vazo içerisinde kaymakama hediye edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Kaymakam Mehmet Soylu'ya 71 mahallenin toprağının içerisinde bulunduğu vazo hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        İslahiye'de 71 mahallenin toprağı vazo içerisinde kaymakama hediye edildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Kaymakam Mehmet Soylu'ya 71 mahallenin toprağının içerisinde bulunduğu vazo hediye etti.


        İlçedeki bir kafede düzenlenen iftar programında konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, ilçenin tüm mahallelerini temsil eden bu toprağın İslahiye’nin ortak değerlerini, dayanışmasını ve devlet-millet bütünlüğünü simgelediğini ifade etti.

        Kaymakam Soylu’ya ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden İzgüden, "Bu vazoda İslahiye'nin 71 mahallesinin toprağı var. Bu toprak, ilçemizin birlik ve beraberliğinin sembolüdür." dedi.


        Kaymakam Mehmet Soylu ise muhtarların bu anlamlı hediyesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, İslahiye'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        Bandajlar çıktı
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir

