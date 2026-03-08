Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan ayında her gün 5 bin kişiye iftarlık hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan ayında her gün 5 bin kişiye iftarlık hazırlıyor.

        Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Aşçılık Bölümü öğrencileri, okulun endüstriyel mutfağında haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle çeşitli yemekler hazırlıyor.

        Öğretmenlerinin gözetiminde sabahın erken saatlerinden itibaren kazanların başına geçen öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarına, ihtiyaç sahiplerine ve iftar çadırlarına yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler Gaziantep'in yanı sıra Kilis ve Kahramanmaraş'a da gönderiliyor.

        Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Kurt, AA muhabirine, okulda yiyecek ve içecek hizmet alanlarında döner sermaye işletmesinin bulunduğunu ve bu faaliyetlerin burada yürütüldüğünü söyledi.

        Bölümde 70 öğrencinin bulunduğunu ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

        "40'ı kız 30'u erkek olmak üzere öğrencilerimiz işletmede uygulamalı olarak eğitime katılmakta. Bu süreçte öğrencilerimiz hem eğitim görmekte hem de kazandıkları ücretle ailelerine katkı sağlıyor. Yaptığımız yemekler çeşitli kamu kurumlarına gidiyor. İsteğe bağlı 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Çocuklarımız burada işi öğrenip mezun olduklarında kendi sektörlerinde iş bulma imkanı bulabiliyor ya da kendi işletmelerini açabiliyor. Burada hem okulumuz hem öğrencilerimiz kazanıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitimlerini uygulamalı olarak sürdürüyor."

        - "Öğrencilerimiz yemek işini zevkle yapıyor"

        Kurt, ramazan ayında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta toplamda 2 bin 500 kişiye çadır yemekleri verdiklerini, geriye kalan 2 bin 500 kişilik yemeği de taşımalı okullara ve ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiklerini dile getirdi.

        Öğrencilerin yemek işini zevkle yaptığını dile getiren Kurt, "Buradaki öğrencimiz zaten kendi mesleğini yapmış oluyor. Burada öğrendikleri bilgilerle mezun olunca iş sahibi oluyor. Biz lise olarak farklı firmalarla görüşüp öğrencilerimize mezun olduktan sonra iş konusunda yardımcı oluyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin hepsi şu an farklı sektörlerde kendi işlerini yapıyor." dedi.

        - "Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum"

        10'uncu sınıf öğrencisi Emine Atay ise okulda aşçılık ve yemek pişirme tekniklerini öğrendiğini belirterek, "Burada pilav yapıp et doğruyoruz. Aynı zamanda pasta da yapıyoruz. Yine sulu yemekler de yapıyoruz. Yaptığımız yemekleri iftar çadırlarına dağıtıyoruz. Bunun için de çok mutluyum. Mezun olduktan sonra otellerde aşçı olarak çalışmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

        12'inci sınıf öğrencisi Ecrin Durmuş da aşçılık mesleğinin çocukluğundan beri hayali olduğunu dile getirerek, "Burada hocalarım sayesinde kendimi yetiştirebiliyorum. Burada yine çok güzel şeyler öğrendim. Birçok yemeği yapabiliyoruz. Şu anda iftar çadırlarına yemek yapıp gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon

        Benzer Haberler

        İslahiye'de kadın dolmuş şoförü direksiyon başında
        İslahiye'de kadın dolmuş şoförü direksiyon başında
        Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gaziantep'te 179 adet sikke ile 29 adet obje ele geçirildi: 1 gözaltı
        'Kadın işi değil' diyenlere inat önce patron, sonra başkan oldu
        'Kadın işi değil' diyenlere inat önce patron, sonra başkan oldu
        Gaziantep'te baklava kampanyası kuyruk oluşturdu Ramazan'da tatlı dayanışma...
        Gaziantep'te baklava kampanyası kuyruk oluşturdu Ramazan'da tatlı dayanışma...
        Okula gidemedikleri için hayalleri yarım kaldı Okula gidemeyen kadınlar yıl...
        Okula gidemedikleri için hayalleri yarım kaldı Okula gidemeyen kadınlar yıl...
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 179 sikke ele geçirildi
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 179 sikke ele geçirildi