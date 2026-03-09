Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Gaziantep'te kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 27 AGV 879 plakalı kamyonet, GATEM Kavşağı yakınlarında S.Ç. idaresindeki 80 AAJ 052 plakalı minibüs ile çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı.


        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

