Gaziantep'te gıda işletmelerinde fiyat denetimi yapıldı

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarını korumak amacıyla kentte fiyat denetimi gerçekleştirdi.



Ticaret Bakanlığı koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Defterdarlığı işbirliğinde ramazan ayı dolayısıyla kafe, restoranlar, fırın, market gibi gıda işletmeleri denetlendi.



Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla denetimler yaptıklarını söyledi.



Fahiş fiyat konusunda denetimlere devam edeceklerini belirten Kahraman, şunları kaydetti:



"Gaziantep genelinde ramazan ayı süresince 2 bin 152 firma denetimi yaptık. 273 bin ürünü denetledik ve aykırılığı tespit ettiğimiz 313 firmaya 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uyguladık. Tüketicilerimizin geri dönüşleri bizim için çok kıymetli. Bunun için tüketici şikayetlerini ALO 175 hattından CİMER üzerinden ve bakanlığımızın uygulamış olduğu haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden bu şirketlerimizi belirtebilirler. Ayrıca tüketicilerimize öncelikle ihtiyaçlarını belirlemelerini daha sonra fiyat araştırmasını yapmalarını, fiyat araştırmasından sonra alışveriş yapmalarını öneriyoruz. İşletmelerimize ise ahilik geleneğine uygun olarak hareket etmelerini önemsiyoruz."



