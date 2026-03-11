Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi

        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şahinbey Millet Camisi'nde "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi.

        Giriş: 11.03.2026 - 13:22
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı, sağlıklı yaşama teşvik etmeyi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygın kullanımını hedefledi.

        Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Kübra Yıldız Aydın'ın da yer aldığı etkinlikte katılımcılar, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinden boy-kilo değerlendirmelerine, ağız ve diş sağlığı eğitimlerinden evlilik öncesi danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerinden yararlandı.

        Etkinlikte ayrıca organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı, sigara bağımlılığı ile mücadele konusunda vatandaşlara bilgiler verildi. Vatandaşlara "Sağlıklı Hayat Merkezleri" tanıtılarak, "Alo 182 MHRS" hattı üzerinden randevu oluşturmaya yönlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, toplumun sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek için bu tür farkındalık programlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Her vatandaşımızın sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi ve önleyici sağlık uygulamalarından faydalanabilmesi önceliğimizdir. Ramazan boyunca benzer çalışmalarımız devam edecek ve sağlıklı yaşam kültürünü hep birlikte yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.






