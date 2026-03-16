        Gaziantep FK, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Chobani Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Ligdeki 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 33 puan toplayan Gaziantep FK, 9. sırada bulunuyor.

        Bu maçlarda rakiplerine 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde 42 gole engel olamadı.




        - Eksikler teknik heyeti düşündürüyor

        Gaziantep ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesinde 5 oyuncunun sakatlığı, 3 oyuncunun ise kart cezalısı durumda olması dikkati çekiyor.

        Tedavileri devam eden Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Draguș, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten yararlanamayacak teknik direktör Burak Yılmaz, kart cezalısı Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ'a da Fenerbahçe maçında forma veremeyecek.

        Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Tayyip Talha Sanuç ise bu maçta hocasından forma bekleyecek.

        Güneydoğu temsilcisinde, kart sınırında bulunan Melih Kabasakal, bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

