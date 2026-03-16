        Gaziantep'te geleneksel bayram kömbesi hazırlığı sürüyor

        Gaziantep'in özellikle İslahiye ilçesinde bayramların vazgeçilmezi kömbe için hazırlıklar sürüyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Gaziantep'te geleneksel bayram kömbesi hazırlığı sürüyor

        Gaziantep'in özellikle İslahiye ilçesinde bayramların vazgeçilmezi kömbe için hazırlıklar sürüyor.

        Yöre halkı için bayramın habercisi kömbe, mahallelerde komşuların bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

        Kömbe, kurabiyeye benzer yapısıyla dikkat çekiyor, sıvı yağ, şeker, margarin, tahin, süt, un ve mahlep-rezene gibi baharatların harmanlanmasıyla harç elde ediliyor.


        İçeriğinde yumurta bulunmadığı için daha uzun raf ömrü dolayısıyla tercih edilen kömbe, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı ve cevizli çeşitleriyle yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.

        Evlerde yapılan kömbeler, ekmek fırınlarında pişirilip tüketime hazır hale getiriliyor.

        Evde kömbe yapamayanlar, fırın veya pastanelerden ürünü satın alıyor.

        Fırın işletmecisi Yusuf Yenici, gazetecilere her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala üretimin arttığını söyledi.

        Geleneksel lezzeti yaşatmaya devam ettiklerini belirten Yenici, "Müşterilerimizin talebine göre zeytinyağlı, tahinli, haşhaşlı, fıstıklı ve cevizli kömbe çeşitleri hazırlıyoruz. Hazır almak istemeyen vatandaşlarımız ise evlerinde hazırladıkları kömbeleri getirerek fırınlarımızda pişirtebiliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

