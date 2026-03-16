Gaziantep'te vakıf eseri camiler Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazır
Gaziantep'te vakıf eseri camilerde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik yapıldı.
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmesi için kentteki Alaüddevle, Kurtuluş, Çınarlı, Tekke, Aleybey, Şirvani, Kozluca, Hacıveli ve Ağa camilerinin yanı sıra Balıklı Mescidi'nde iç ve dış mekan temizliği gerçekleştirildi.
Camideki halıları temizleyen ekipler, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.
Açıklamada, vakıf eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.