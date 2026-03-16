Gaziantep'te vakıf eseri camiler Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na hazır

Gaziantep'te vakıf eseri camilerde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla temizlik yapıldı.



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içerisinde sürdürebilmesi için kentteki Alaüddevle, Kurtuluş, Çınarlı, Tekke, Aleybey, Şirvani, Kozluca, Hacıveli ve Ağa camilerinin yanı sıra Balıklı Mescidi'nde iç ve dış mekan temizliği gerçekleştirildi.



Camideki halıları temizleyen ekipler, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.



Açıklamada, vakıf eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

