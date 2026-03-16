İslahiye'de miniklerden Gazze'ye destek

İslahiye ilçesindeki bazı kuran kurslarında eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.





Sulumağara, Cumali Özdemir, Şehit Uzman Çavuş Ufuk Akdağ ve Fatma Türkmen kur'an kurslarındaki öğrenciler, harçlıklarını ve topladıkları bağışları Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla İlçe Müftüsü Mustafa Demir'e teslim etti.





İlçe Müftüsü Demir, harçlıklarını paylaşarak örnek bir davranış sergileyen öğrencilere teşekkür etti.



Demir, bu anlamlı iyilik hareketinin toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini de güçlendiren bir unsur olduğunu ifade etti.

