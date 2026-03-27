        "Türkiye'nin Suça Sürüklenen Sosyal Risk Haritası" saha çalışmaları Gaziantep'ten başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, sosyal hizmetlerde başvuruya dayalı sistemi riski önceden gören, veriye dayanan ve sahaya erken müdahale eden bir yapıya dönüştürmeye çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda "Sosyal Risk Haritalarımızdan Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritası"nı "Çocuklar Güvende" modülüyle Gaziantep'ten başlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Suça Sürüklenen Çocuklar Sosyal Risk Haritası"nın saha planlamasına yönelik toplantı düzenlendi.

        Bakan Yardımcısı Yenigün, toplantıdaki konuşmasında, Gaziantep'te çocuklara yönelik yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Saha çalışmalarının diğer sosyal risk haritaları için de devam ettiğini ve Gaziantep'in daha önce Toplumsal Uyum ve Destek Programı (TUDEP) kapsamında sahada başarılı işler yaptığını bildiren Yenigün, "Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde başvuruya dayalı bir sistemimiz vardı. Şimdi bu sistemi riski önceden gören, veriye dayanan ve sahaya erken müdahale eden bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu anlayışın en güçlü araçları olarak geliştirdiğimiz Sosyal Risk Haritalarımızdan Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritamızı, Çocuklar Güvende modülümüz üzerinden Gaziantep'te başlatıyoruz." diye konuştu.

        Mesleki uzmanlar tarafından bilimsel kaynaklardan yararlanılarak belirlenen sosyal göstergelere göre risk haritalarını oluşturduklarını ve diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarından veri entegrasyonu sağladıklarını ifade eden Yenigün, bu sistem sayesinde sadece il düzeyinde değil, ilçe, mahalle, hatta hane bazında analiz edebilen, buna göre hedeflenmiş ve yerelleştirilmiş müdahaleler geliştirebilen bir yapıya geçileceğini kaydetti.

        Yenigün, bu çalışmanın aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kanıta dayalı sosyal hizmet yaklaşımını sahaya taşımasının somut bir örneği olduğunu vurguladı.

        - Suça sürüklenen çocuklarla ilgili özel projeler

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in genç nüfusuyla öne çıkan illerden olduğunu belirterek, Türkiye'deki 18 yaş nüfus ortalamasının yüzde 24,5 olduğunu, kentteki bu oranın ise yüzde 35'i bulduğunu vurguladı.

        Kentin 1 milyona yakın 18 yaş altı nüfusa sahip olduğunu aktaran Çeber, "Dolayısıyla onlarla alakalı daha dikkatli, tedbirli ve onlara yönelik projeler uyguluyoruz. Suça sürüklenen çocuklar meselesi de son zamanlarda bütün dünyayı, ülkemizi meşgul eden bir konu. Biz buna şehrimizin güvenliğinden öte ülkemizin geleceği meselesi olarak bakıyoruz. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok özel projeler yürütüyoruz." dedi.

        Çalışmanın bakanlıkların ve TBMM'nin dikkatini çektiğini dile getiren Çeber, şöyle devam etti:

        "Gaziantep'teki model, Türkiye modeline dönecek gibi görünüyor. Tabii bakanlıkların profesyonelliklerinden istifade edeceğiz. Yaklaşık bir yıl önce güvenlik birimindeki arkadaşlarla suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmalara yoğunluk verdik. Akademik, bilimsel ve uzmanlık gerektiren altlıklar hazırladık. 'Gaziantep'te suça karışan kaç çocuğumuz var, bunların kaçı 20'nin, 10'un üzerinde suç işledi, hangi mahallelerdeler, evlerinin yapısı neler, hangi tip suçlarına sahipler, hangi saatlerde işliyorlar, nasıl bir araya geliyorlar?' gibi çok sağlam bir haritamız var. Sosyokültürel, demografik yapılarına yönelik çalışmalar yaptık."

        Çeber, belki de hiçbir ilde olmayan envanter hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Başta güvenlik birimi odaklı giden projemiz, 6 aydır Toplumsal Uyum Destek Projesi (TUDEP) adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir projeye dönüştü. İçerisinde güvenlik, spor, müftülük, ticaret, sanayi ve esnaf odaları var. Şimdi Gaziantep’te çocuklarla ilgili uğraş alanları olan 36 sivil toplum örgütümüzü de bu projeye dahil ediyoruz. TUDEP, Gaziantep Valiliğinin kentteki tüm bileşenleri içine aldığı bir proje olarak devam edecek. Hem altlıklar, yazılımlar, yaptığımız çalışmalar, geliştirdiğimiz formlar, düzenlemeler, meclisimizin, Aile, İçişleri, Adalet bakanlıklarımızın dikkatini çekti. Çok güzel şeyler yaptığımızı ön gördüler. Mesela Adalet Bakanlığına ve Meclise yasa değişikliği teklifleri yaptık. Bazı bakanlıklara uygulama değişikliği teklifleri yaptık. Güvenlikte nasıl usuller uygulanması gerektiğine ilişkin çalışmalar, öneriler geliştirdik. Bunları hep uzmanlarla, bilim insanlarıyla ve çocuklarla ilgilenen sağlık birimleriyle yaptık."

        Projede etki analizleri de yaptıklarını anlatan Çeber, "Son 6 aydır 18 yaş altı çocukların mala karşı işlenen suçlarda yüzde 30 civarında, kişiye karşı işlenen suçlarda yüzde 18 civarında azaldığını görüyoruz. Bu çocuklarımızın her biri kurduğumuz özel ekiplerce ziyaret ediliyor. Sonra onlarla ilgili uygulanması gereken detaylar ilgili kurumlara görev olarak veriliyor. Üniversitelerimiz, 12 kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ve meslek odalarımız var. Onlar bu görevleri uyguluyor. Bugüne kadar 25 çocuğumuzu okula döndürdük." diye konuştu.

        Vali Çeber, suça sürüklenen çocuklara yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar nedeniyle Gaziantep'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca pilot il seçildiğini ve bakanlık uzmanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

        Proje kapsamında sunumların gerçekleştirildiği toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

