Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı M.E.A'nın aracının önü kesilip darp ve tehdit edilerek, 3 milyon lira para talep edilmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın ardından belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 44 fişek, "pala" olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Operasyonda "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.