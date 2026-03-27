Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir iş insanının gasbedilmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı M.E.A'nın aracının önü kesilip darp ve tehdit edilerek, 3 milyon lira para talep edilmesiyle ilgili polis çalışma başlattı.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın ardından belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5 şarjör, 44 fişek, "pala" olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.



Operasyonda "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



