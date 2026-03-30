Nizip'te silahlı saldırıya uğrayan işletmeci yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.



​Mimar Sinan Mahallesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir telekomünikasyon bayisine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.



​Saldırı sırasında iş yerinde bulunan ve yaralanan işletmeci Mustafa Ç, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi'ne kaldırıldı.





Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



