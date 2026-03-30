İslahiye'de asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi
–Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Soylu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı ile ilgili birim amirleri katıldı.
Toplantıda, trafik, narkotik, terör, göç ve diğer asayiş konuları ele alındı.
Yetkililer tarafından geçmiş dönemle kıyaslamaları içeren sunum yapılırken, alınacak tedbirler ve planlamalar değerlendirildi.
Toplantı, görüş ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.
