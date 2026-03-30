Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramada 570 ve 470'er gram iki ayrı uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 144 fişek ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.